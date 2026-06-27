Овчинский: В Москве в Люблине по реновации строят 6 домов

В столице в Люблине в Юго-Восточном административном округе в рамках реализации программы реновации строят шесть новых домов на месте сноса расселенных зданий старого фонда. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Отмечается, что расселенные дома демонтируют по технологии «умный снос», минимизируя строительные отходы и негативное воздействие на окружающую среду. Овчинский уточнил, что ЖК возводят на проспекте 40 лет Октября и улицах Судакова, Краснодарской, Люблинской, Ставропольской и Таганрогской.

«В них запроектировано в общей сложности свыше 2 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой, чтобы новоселы могли въехать в предоставленное жилье сразу. Кроме того, здесь появятся новые благоустроенные зоны со спортивными и детскими площадками, местами для отдыха», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан в городе, и поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.