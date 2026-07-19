Овчинский: В Москве в Головинском районе определили подрядчика для строительства 6 домов по реновации
В столице в результате открытых торгов определили подрядчика для проектирования и строительства шести жилых комплексов в Северном административном округе в Головинском районе в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он уточнил, что под возведение ЖК отвели участки суммарной площадью свыше 8,6 Га. При этом общая площадь квартир в новостройках составит более 218 тысяч квадратных метров.
«Каждый ЖК будет построен по индивидуальному проекту с применением современных строительных технологий и высококачественных материалов. Это позволит обеспечить будущих жителей надежным и комфортным жильем», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Отмечается, что на первых нежилых этажах новостроек оборудуют помещения для магазинов, пунктов выдачи и других сервисов. Придомовые территории ЖК благоустроят детскими и спортплощадки с безопасным покрытием, зонами отдыха, озеленят и установят там современное освещение.
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