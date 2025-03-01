Овчинский: В Москве в Электролитном проезде свыше 95% семей переехали в новостройку по программе реновации
В столице в новостройку, расположенную по адресу Электролитный проезд, дом 7А/1, переехали 270 семей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он рассказал, что в сентябре 2024 года в новое здание в Нагорном районе Москвы начали переселять примерно 280 семей из четырех домов старого жилого фонда.
«На сегодня около 97% из них уже отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам программы реновации. При этом три дома уже полностью расселены. Свыше 70% новоселов воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи», - добавил Овчинский.
По словам министра, возле новостройки благоустроили придомовую территорию и построили там три детские и две спортивные площадки, а также зону отдыха.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал вдвое повысить темпы осуществления программы реновации.
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