Овчинский: В Москве украсили более 30 стройплощадок ко Дню города
В столице к празднованию 878-летия города свыше 30 городских стройобъектов украсили тематическими поздравлениями, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, тематическое оформление разместили на знаковых объектах в Москве, в том числе на здании Ленинградского вокзала и в ЖК на Лужнецкой набережной.
«Через поздравления мы показываем, что каждая стройка — это вклад в будущее столицы, выражение любви к городу и заботы о его развитии. В акции приняли участие свыше 30 девелоперов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Отмечается, что на строительных ограждениях появились надписи: «С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются навсегда» и «Строим город, который вдохновляет».
