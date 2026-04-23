Овчинский: В Москве прошло обучение сотрудников центров информирования по реновации

В первом квартале 2026 года у сотрудников центров информирования по переселению жителей (ЦИП) прошло три обучающих семинара. Их посвятили практическим темам - как выстраивать вежливый диалог, помогать с оформлением документов через электронные сервисы и работать в ИАС УГД, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Сотрудники центров информирования по переселению постоянно учатся еще лучше отвечать на запросы жителей и объяснять сложные процессы простым языком. Это снижает тревожность и помогает быстрее осуществлять переселение», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Обучение, основанное на реальных ситуациях, с которыми сталкиваются сотрудники в ходе работы, позволило разобрать разнообразные реальные кейсы жителей столицы. Подобные обучающие события делают центры более открытыми и ориентированными на реальные потребности москвичей. Это формирует доверие жителей и делает переселение участников программы реновации более комфортным.

Отдельное внимание в ходе семинаров уделили цифровым сервисам. В рамках обучения сотрудников проинформировали, как помочь жителям быстрее помогать оформлять услуги онлайн на сайте mos.ru. Это особенно актуально для тех, кто не привык к электронным услугам.

Центры информирования располагаются на первых этажах домов, построенных в рамках реализации программы реновации.

ФОТО: Владислав Овчинский/Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

