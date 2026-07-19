Овчинский: В Москве пройдут обучающие семинары для специалистов стройотрасли
В столице в третьем квартале 2026 года состоится серия обучающих семинаров для застройщиков и проектировщиков, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он объяснил, что на мероприятии специалисты разберут ключевые процедуры, и участники узнают об особенностях получения госуслуг в электронном виде, оформления необходимых документов и взаимодействия с городскими цифровыми платформами.
В том числе на семинарах обсудят оформление разрешений на проведение земляных работ, размещение временных объектов и установку ограждений. Кроме того, участникам расскажут об особенностях оформления градостроительных планов земельных участков и записи на проведение контрольно-геодезической съемки. Экспертные знания актуальны при возведении домов по программе реновации, поскольку качественно и своевременно оформленная техническая документация позволяет ускорить старт строительства домов. Организатор встреч — Департамент градостроительной политики Москвы.
«Сегодня скорость реализации строительных проектов во многом зависит от того, насколько уверенно специалисты работают с цифровыми сервисами. Семинары помогают повысить качество подготовки документов и сделать работу с госуслугами более эффективной», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города.
Семинары по предоставлению в электронном виде госуслуг в сфере строительства пройдут с июля по сентябрь. График встреч доступен на портале Мos.ru. Участие в мероприятиях свободное.
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