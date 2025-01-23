Овчинский: В Москве пройдут лекции и мастер-классы по урбанистике к Дню студента

Тематическое мероприятие для студентов и всех любителей урбанистики пройдет на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики «Пространство» накануне Дня студента, 24 января, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Такие мероприятия помогают студентам побольше узнать о градостроительстве и урбанистике, а также пообщаться непосредственно с представителями архитектурных бюро и девелоперских компаний. Посетить мастер-классы и лекции можно совершенно бесплатно и без регистрации по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.

Овчинский отметил, что на 24 января запланирована программа, которая будет длиться с 12:30 до 19:00. Церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Городские драйверы» в категории высшего образования будет разделена на два блока.

«Также посетители узнают о возможностях развития карьеры в отраслевых организациях и архитектурных бюро, а также получат полезные советы по успешному прохождению собеседования», – добавил Овчинский.

Также посетители могут ознакомиться со стендами организаций-участников, которые будут доступны с 12:30 до 17:00 в рамках акции «Свидание с карьерой». Церемония награждения победителей и призеров конкурса «Городские драйверы» по направлению «Архитектура» начнется в 13:00, а награждение победителей и призеров конкурса «Городские драйверы» в направлениях «Дизайн» и «Ландшафт» стартует в 17:00.

Конкурс «Городские драйверы» способствует развитию градостроительных идей, а также созданию комфортных и функциональных городов будущего. Кроме того, благодаря этому конкурсу можно оценить уровень подготовки молодых специалистов

