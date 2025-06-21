Овчинский: В Москве пройдет бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию для строительной отрасли
Итоговый мастер-класс по 3D-моделированию для строительной отрасли пройдет онлайн в Москве. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Мастер-класс для проектировщиков, архитекторов и разработчиков 3D-моделей будет носить практико-ориентированный характер и будет направлен на повышение качества цифровых решений в градостроительной сфере и сокращение типичных ошибок при моделировании.
«Подобные обучающие мероприятия обеспечивают единый стандарт качества в цифровом проектировании. На предстоящем мастер-классе обсудят ключевые аспекты разработки 3D-моделей, которые чаще всего вызывают сложности у профессионалов. Специалисты наглядно покажут, как распределять элементы модели по отдельным файлам, разделять цокольные этажи и основные здания для более точной проработки, а также работать с прозрачными объектами, чтобы они правильно отображались на модели», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Помимо всего прочего, эксперты-участники мастер-класса расскажут гостям о распространенных ошибках, чтобы слушатели могли избежать их в будущем.
Мероприятие состоится 23 июня в 11 часов. Чтобы принять участие, надо зарегистрироваться. Мастер-класс будет идти один час.
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