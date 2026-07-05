Овчинский: В Москве проходят еженедельные консультации по подаче материалов в IFC-формате

В Москве проводят еженедельные консультационные онлайн-семинары, помогающие застройщикам лучше подготовиться к подаче материалов в IFC-формате на рассмотрение архитектурной комиссии. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он объяснил, что новый формат подачи материалов направлен на развитие цифровых инструментов в градостроительной сфере и повышение качества проектной документации. На встречах участники смогут получить разъяснения по требованиям к подготовке и передаче данных, а также задать интересующие вопросы.

Отмечается, что семинары будут проводиться каждый четверг, а онлайн-формат позволит специалистам подключаться к встречам из любой точки города и получать актуальную информацию без необходимости личного посещения ведомства.

«У специалистов могут возникать вопросы, связанные с новыми требованиями, поэтому организовали серию регулярных консультаций. Наша задача — сделать процесс перехода максимально понятным и комфортным для профессионального сообщества», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Уточняется, что в ходе встреч особое внимание будут уделять практическим вопросам подготовки файлов и особенностям работы с цифровыми моделями, а участники смогут получат советы по наиболее распространенным ошибкам и узнают, как избежать замечаний при рассмотрении материалов.