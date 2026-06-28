Овчинский: В Москве на улице Гаврикова разрабатывают котлован дома по реновации

В столице в Красносельском районе Центрального административного округа в рамках реализации программы реновации возводят дом общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров и в настоящий момент разрабатывают котлован здания. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он уточнил, что новостройка П-образной формы по адресу улица Гаврикова, земельный участок 3, будет состоять из шести секций переменной этажности, рассчитанных на 176 квартир жилой площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.

«Для отделки фасадов используют алюминиевые кассеты серебристого цвета и керамический кирпич благородного графитового оттенка. Дополнят архитектурный облик декоративные экраны для кондиционеров из анодированного алюминия, выполненные в единой стилистике с фасадами здания», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Квартиры передадут с готовой улучшенной отделкой в соответствии со стандартами реновации. На объекте предусмотрен полный комплекс необходимых работ, в том числе устройство напольных покрытий, отделка стен, установка сантехники, межкомнатных дверей, осветительных приборов.

Отмечается, что в Красносельском районе обустроена развитая транспортная и социальная инфраструктура. Вблизи будущей новостройкой есть школы, детсады, поликлиники, ТЦ, спортобъекты, кафе. В пешей доступности находятся станция метро «Красносельская» и станция «Митьково» МЦД–3.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, и поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.