Овчинский: В Москве на улице Гарибальди строят новый ЖК по реновации на 300 квартир
На юго-западе Москвы в Обручевском районе в рамках программы реновации продолжается строительство жилого дома из двух корпусов с подземным паркингом. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, площадь ЖК на улице Гарибальди составит 32 тысячи квадратных метров. Министр также добавил, что новостройка на 300 квартир будет состоять из двух корпусов, в каждом из которых будет предусмотрено по две секции. Отмечается, что три квартиры будут адаптированы под маломобильных граждан.
«Неподалеку находятся станция метро "Новые Черемушки", Воронцовский парк, объекты здравоохранения и учебные заведения. Сейчас на объекте ведутся устройство наружных и внутренних инженерных сетей, фасадные и отделочные работы», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Он отметил, что в каждой секции нового дома появятся лифты, вестибюли с витражными окнами, комнаты для консьержей и помещения для хранения. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о переселении в рамках программы реновации в Тимирязевском районе города.
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