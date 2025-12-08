Овчинский: В Москве на Краснодарской улице делают фасад дома по реновации

В Юго-Восточном административном округе столицы в район Люблино на Краснодарской улице в рамках программы реновации обустраивают фасад новостройки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он уточнил, что на Краснодарской улице в настоящий момент возводят ЖК П-образной формы из трех корпусов.

«Всего в доме запроектировано 524 квартиры, общая жилая площадь в сумме составит около 30 тысяч квадратных метров. Ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

На первых этажах нового здания нежилые помещения оборудуют под соцобъекты: магазины, кофейни, досуговые центры и пункты самовывоза заказов. Отмечается, что в каждом подъезде сделают комнаты для консьержей и колясочные.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что дома, возведенные по реновации, экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

