Овчинский: В Москве на Краснодарской улице делают фасад дома по реновации
В Юго-Восточном административном округе столицы в район Люблино на Краснодарской улице в рамках программы реновации обустраивают фасад новостройки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он уточнил, что на Краснодарской улице в настоящий момент возводят ЖК П-образной формы из трех корпусов.
«Всего в доме запроектировано 524 квартиры, общая жилая площадь в сумме составит около 30 тысяч квадратных метров. Ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
На первых этажах нового здания нежилые помещения оборудуют под соцобъекты: магазины, кофейни, досуговые центры и пункты самовывоза заказов. Отмечается, что в каждом подъезде сделают комнаты для консьержей и колясочные.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что дома, возведенные по реновации, экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru