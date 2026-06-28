Овчинский: В Москве на Большой Очаковской завершили строительство монолита дома по реновации

На западе столицы в районе Очаково-Матвеевское в рамках реализации программы реновации возводят дом общей площадью около 50 тысяч квадратных метров, строители уже завершили его монолит. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Уточняется, что новый ЖК строят по адресу: улица Большая Очаковская, земельный участок 45А. Шестисекционная новостройка переменной этажности с безбарьерной средой рассчитана на 485 квартир, семь из которых будут адаптированы для маломобильных граждан.

«На объекте полностью завершены монолитные работы, идет устройство внутренних и внешних инженерных сетей, а также внутренняя чистовая отделка. Фасадные работы выполнены уже на треть», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что фасады комплекса отделают фиброцементными панелями в четырех оттенках: нарциссово-желтом, сером, коричневом и белом. При этом фасад первого этажа облицуют бетонной плиткой под кирпич в антрацитово-сером тоне. Во входных группах сделают витражное остекление.

В пяти минутах ходьбы от будущего ЖК расположены станция метро «Озерная», школа, детсад, поликлиника, ТЦ. Кроме того, вблизи объекта также находятся природный парк «Долина реки Очаковки» и станция «Очаково» МЦД–4.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, и поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.