Овчинский: В Москве демонтировали 612 старых домов по реновации

С начала реализации программы реновации в Москве были расселены более 1,2 тысячи старых домов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, 612 из расселенных домов уже демонтировали. На освобожденных площадках строят новое жилье по реновации.

«Расселение по программе реновации затронуло более 1,2 тысячи домов во всех округах столицы. Из них 612 зданий уже демонтировали. В Юго-Восточном административном округе их насчитывается 99, а в Западном – 77. Еще 67 зданий снесли в Восточном административном округе. Жители всех демонтированных домов переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой по программе реновации», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках реализации программы реновации планируется расселить и демонтировать 5176 домов. Благодаря программе в новое комфортное жилье переедут около миллиона москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе столицы. Градоначальник велел увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

