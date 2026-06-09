Овчинский: В Марфине освобождены две площадки под новостройки в рамках реновации

В столичном районе Марфино были подготовлены две площадки для строительства новых домов на месте расселенных объектов старого жилого фонда. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Площадки расположены на Ботанической улице. Сейчас для новых жилых домов готовится проектная документация. После полного расселения дома – участники программы реновации демонтируют по технологии “умный снос”: здания разбирают поэтапно, а строительный мусор сортируют и отправляют на переработку», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Работы ведутся с учетом технологий сниженного потребления ресурсов, а прилежащий район получит всю необходимую инфраструктуру и благоустройство дворов.



В Марфино в программе реновации участвуют 37 жилых домов. Новые квартиры получат около семи тысяч человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в свою очередь, указал на то, что столица уже предоставила около 270 га земли под возведение новостроек. Вся информация о ходе программы представлена на портале mos.ru.



Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

