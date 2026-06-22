Овчинский: В Люблине возвели еще один жилой комплекс по программе реновации
В районе Люблино Юго-Восточного административного округа Москвы завершилось строительство дома по программе реновации общей площадью около 17,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В новостройке из трех секций разной этажности 165 квартир. Жилая площадь превышает 9,3 тысячи квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На подземном уровне расположен паркинг, а первый этаж — нежилой, там находятся лифтовые холлы, комнаты охраны и консьержа, колясочные, а также помещения коммерческого назначения.
Все квартиры будут переданы будущим жителям в полностью готовом виде — с современным ремонтом и необходимым бытовым оборудованием. На придомовой территории по стандарту программы реновации размещены детская и спортивная площадки, установлены скамейки.
Специалисты «Контроля Москвы» на всех этапах сопровождали строительство, помогая застройщику предотвращать нарушения и обеспечивать надлежащее качество работ. Дом возведён в районе с развитой инфраструктурой - рядом школа, сквер, музей деревянной игрушки, станция метро и торговые, медицинские, спортивные центры. В 15 минутах пешком находится Люблинский парк.
Жилой комплекс имеет г-образную планировку, что позволило создать внутри двора тихое и комфортное пространство. Архитектура выполнена в сдержанном современном стиле. Во дворе проведено комплексное благоустройство - заасфальтированы тротуары, оборудованы спортивные и игровые зоны.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации проекта.
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