Овчинский: В Люблине новостройка по программе реновации готова более чем на 70%
На юго-востоке Москвы в районе Люблино готовность новостройки, возводимой в рамках программы реновации, составляет свыше 70%. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, новый ЖК общей площадью около 29 тысяч квадратных метров появится на Люблинской улице. Чиновник добавил, что дом с 252 квартирами будет состоять из трех секций переменной этажности.
«В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и шесть лифтов грузоподъемностью тысяча, 630 и 400 килограммов. В пешей доступности от новостройки находится станция МЦД-2 "Люблино", учебные заведения, а также объекты здравоохранения, магазины и кафе», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Он объяснил, что ЖК возводят по монолитной технологии, для отделки фасадов использован керамический кирпич. Отмечается, что на придомовой территории комплекса создадут детскую площадку с безопасным покрытием, а также спортплощадку и зону для отдыха.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о реализации программы реновации в Восточном административном округе города.
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