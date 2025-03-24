Овчинский: В Люблине новостройка по программе реновации готова более чем на 70%

На юго-востоке Москвы в районе Люблино готовность новостройки, возводимой в рамках программы реновации, составляет свыше 70%. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, новый ЖК общей площадью около 29 тысяч квадратных метров появится на Люблинской улице. Чиновник добавил, что дом с 252 квартирами будет состоять из трех секций переменной этажности.

«В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и шесть лифтов грузоподъемностью тысяча, 630 и 400 килограммов. В пешей доступности от новостройки находится станция МЦД-2 "Люблино", учебные заведения, а также объекты здравоохранения, магазины и кафе», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Он объяснил, что ЖК возводят по монолитной технологии, для отделки фасадов использован керамический кирпич. Отмечается, что на придомовой территории комплекса создадут детскую площадку с безопасным покрытием, а также спортплощадку и зону для отдыха.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о реализации программы реновации в Восточном административном округе города.