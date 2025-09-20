Овчинский: В Лосиноостровском районе построят жилой комплекс по реновации
В Лосиноостровском районе столицы построят жилой комплекс по программе реновации. О деталях проекта рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В районе Лосиноостровский появится новый жилой комплекс, рассчитанный на 161 квартиру общей площадью свыше 9,7 тысячи квадратных метров. Четыре квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
ЖК будет расположен в шаговой доступности от метро «Бабушкинская». Также рядом есть вся необходимая инфраструктура, включая школы, детские сады, больницы, магазины. Рядом с новым зданием расположены несколько парков, в которых жители смогут гулять после заселения.
На данном этапе строители разрабатывают котлован проекта. Также уточняется, что территорию у дома дополнительно благоустроят, планируется возведение площадок для детей, спортивные зоны и места для отдыха. Жителей ждет улучшенная отделка квартир по стандартам реновации.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о переселении граждан в новостройку по программе реновации в районе Люблино.
Программа была запущена в столице в августе 2017 года, она затронет миллион граждан и более пяти тысяч домов. Глава города уже поручил удвоить темпы реализации программы. Сегодня Москва остается лидером среди регионов по объемам строительства жилья.
