Овчинский: в Лефортово расселили и демонтировали семь домов по программе реновации
На юго-востоке Москвы в Лефортово расселили и демонтировали семь домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Овчинский напомнил, что переселение жителей в Лефортово началось в 2022 году.
«Сегодня количество расселенных домов достигло 18, из них семь уже полностью демонтированы», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Овчинский добавил, что на месте демонтированных домов в рамках программы реновации строятся жилые комплексы с необходимой инфраструктурой. По его словам, это обеспечивает поэтапное переселение москвичей из ветхого жилья в современные квартиры.
Программа реновации была официально утверждена в августе 2017 года. Ее реализация затронет около миллиона москвичей, предусматривая переселение жителей из 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить выполнение программы вдвое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru