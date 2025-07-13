Овчинский: в Лефортово расселили и демонтировали семь домов по программе реновации

На юго-востоке Москвы в Лефортово расселили и демонтировали семь домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Овчинский напомнил, что переселение жителей в Лефортово началось в 2022 году.

«Сегодня количество расселенных домов достигло 18, из них семь уже полностью демонтированы», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что на месте демонтированных домов в рамках программы реновации строятся жилые комплексы с необходимой инфраструктурой. По его словам, это обеспечивает поэтапное переселение москвичей из ветхого жилья в современные квартиры.

Программа реновации была официально утверждена в августе 2017 года. Ее реализация затронет около миллиона москвичей, предусматривая переселение жителей из 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить выполнение программы вдвое.

