Овчинский: В Лефортово расселили 20 домов по программе реновации

Жильцы 20 старых домов в столичном районе Лефортово полностью переехали в новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Со старта переселения в районе Лефортово в 2022 году новоселье в новых квартирах отпраздновали все жители 20 старых домов. Им под заселение передали четыре новостройки, которые возведены с учетом безбарьерной среды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, всего по действующей программе реновации около 6,5 тысячи жителей Лефортово ждет переезд в новые квартиры. Всего в районе запланировано расселение 40 ветхих домов.

В Москве демонтируют дома, которые необходимо снести по программе реновации. На их месте возводят новые жилые комплексы с облагороженной территорией и необходимой инфраструктурой.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин указал, что в ближайшие три года более 215 тысяч москвичей будут переселены в рамках программы реновации.

