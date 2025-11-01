Овчинский: В Лефортово расселили 20 домов по программе реновации
Жильцы 20 старых домов в столичном районе Лефортово полностью переехали в новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Со старта переселения в районе Лефортово в 2022 году новоселье в новых квартирах отпраздновали все жители 20 старых домов. Им под заселение передали четыре новостройки, которые возведены с учетом безбарьерной среды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По словам Овчинского, всего по действующей программе реновации около 6,5 тысячи жителей Лефортово ждет переезд в новые квартиры. Всего в районе запланировано расселение 40 ветхих домов.
В Москве демонтируют дома, которые необходимо снести по программе реновации. На их месте возводят новые жилые комплексы с облагороженной территорией и необходимой инфраструктурой.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин указал, что в ближайшие три года более 215 тысяч москвичей будут переселены в рамках программы реновации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как закрытие Литвой границы в Белоруссии скажется на российских перевозчиках
- Уролог объяснил, почему подогрев сидений опасен для мужчин
- «Звезда Европы»: Как Аугуст Диль помог сборам фильма «Мастер и Маргарита»
- «Право первой ночи»: На какие поощрения могут рассчитывать многодетные сотрудники
- Упаковка с децимацией: Кто «крадёт» у россиян каждое десятое пирожное
- Губернатор Гладков поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего
- Брокеры объяснили сокращение объемов вывода нового жилья в Москве
- В Совфеде призвали не сомневаться в поддержке Венесуэлы Россией
- Эксперименты и классики: Пореченков раскрыл сюрпризы фестиваля Достоевского
- Промышленники назвали внедрении ИИ в производство хайпом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru