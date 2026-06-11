Овчинский: В Лефортове строят дом по проекту «Московские кварталы»

В районе Лефортово Юго-Восточного административного округа строят дом по проекту «Московские кварталы», рассказал руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В рамках проекта “Московские кварталы” возводят новостройку по адресу: Шепелюгинский переулок, владение 7. Общая площадь дома составит около 14,5 тысячи квадратных метров. В здании запроектированы 198 квартир жилой площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Сейчас идет устройство фасада и внутренних инженерных сетей, а также проводятся отделочные работы», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройку возведут в тихом, развитом районе. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, кофейни, магазины, аптеки.

На первом этаже нового дома расположатся кофейни, аптеки и магазины.

Комплекс будет иметь две секции разной этажности. В здании будет сертифицированная система навесного вентилируемого фасада для лучшей звуко- и теплоизоляции. Фасады облицуют керамогранитными плитами. В основе цветовой гаммы будут оттенки коричневого абрикоса и матового белого.

Проект «Московские кварталы» стартовал в конце мая 2025 года.

