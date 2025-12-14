Овчинский: В Лефортове началось строительство многофункционального офисного комплекса
В районе Лефортово, расположенном на юго-востоке Москвы, начались монтажные работы по строительству современного административно-делового комплекса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Бизнес-центр будет построен по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 12.
«Деловой комплекс площадью более 43,8 тысячи квадратных метров будет состоять из двух башен 17 и 18 этажей, объединенных стилобатом. В них оборудуют подземные парковки на 239 машино-мест», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На двух нижних этажах обоих корпусов разместятся торговые павильоны и точки питания, занимающие площадь в 6,2 тысячи квадратных метров. С третьего этажа и выше будут находиться офисные помещения различной планировки, предназначенные для сдачи в аренду — их общая площадь составит 37,3 тысячи квадратных метров. Строительство должно быть завершено к концу 2028 года.
Для обеспечения доступности здания для маломобильных граждан входы в бизнес-центр оборудуют пандусами. В рамках проекта также предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории: здесь высадят лиственные деревья, разобьют клумбы, создадут зоны отдыха, установят парковые скамейки, качели, урны и цветники.
