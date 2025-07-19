Овчинский: В Кузьминках приступили к отделке нового дома по реновации

На улице Юных Ленинцев в московском районе Кузьминки ведется строительство по программе реновации дома, площадь которого превышает 20 тыс. кв.м., сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, сейчас на этом объекте идут отделочные работы и монтаж инженерных систем.

«В новом доме в Кузьминках предусмотрено 188 квартир площадью более 11 тысяч квадратных метров. Неподалеку расположены станция метро “Кузьминки”, детские сады, школы и поликлиники, а также музей-заповедник “Кузьминки-Люблино”», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первых этажах нового дома смогут разместиться кафе, магазины,аптеки и другие объекты социальной инфраструктуры, а во дворе оборудуют спортивную и детскую площадки.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказал о переселении москвичей по программе реновации в районе Хорошево-Мневники. Утвержденная в 2017 году программа реновации предполагает расселение более 5 тысяч домов, которое затронет около миллиона жителей столицы.

