Овчинский: В Измайлове появятся три дома для проекта «Московские кварталы»

В районе Измайлово Восточного административного округа началось строительство трёх жилых комплексов в рамках городского проекта «Московские кварталы», рассказал глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Строительные площадки расположены на 3-й Прядильной улице в районе Измайлово – лидере по числу возводимых домов для проекта “Московские кварталы”», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Министр уточнил, на земельном участке №4 возведут четырёхсекционный дом на 235 квартир с жилой площадью около 12 тысяч квадратных метров. На участке №10 появится двухкорпусный дом на 194 квартиры (жилая площадь составит порядка 10 тысяч квадратных метров). На участке №14 построят ещё один двухкорпусный дом, рассчитанный на 170 квартир, с общей жилой площадью свыше 8,2 тысячи квадратных метра. Все квартиры будут сданы с готовой отделкой.



На первых этажах зданий предусмотрены нежилые помещения для размещения магазинов, пунктов выдачи заказов, кофеен, пекарен, салонов красоты и досуговых центров — всего того, что востребовано жителями города. Во дворах проведут комплексное благоустройство: оборудуют детские игровые и спортивные площадки, создадут зоны для спокойного отдыха. Район уже обладает развитой инфраструктурой — здесь находятся станция метро «Измайловская» и остановки общественного транспорта, детские сады и школы, медицинские учреждения и спортивные объекты, а для автомобилистов предусмотрен удобный выезд на Щёлковское шоссе.



Проект «Московские кварталы», стартовавший в конце мая 2025 года, ориентирован на комплексное развитие территорий: жилые дома возводятся одновременно с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. При этом город контролирует все этапы реализации — от первоначальной планировки территории и проектирования до ввода зданий в эксплуатацию и передачи их под заселение. Такая системная работа подтверждает лидирующие позиции Москвы по объёмам жилищного строительства и полностью соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

