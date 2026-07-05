Овчинский: В июле в Общественном штабе пройдут 4 приема граждан по вопросам реновации
В Москве в июле в Общественном штабе по контролю за реализацией реновации пройдут четыре приема граждан у специалистов Департамента градостроительной политики города, Департамента городского имущества Москвы и Московского фонда реновации жилой застройки.
Отмечается, что москвичи по предварительной записи могут получить личную консультацию в штабе, расположенном по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский рассказал, что в ходе тематических приемов граждане могут узнать об этапах переселения, оформлении документов, а также получить индивидуальные консультации. Отмечается, что 21 июля на вопросы москвичей ответят представители Фонда реновации, а 22-го — Департамента городского имущества.
«23 июля специалисты департамента проведут сразу два приема, где расскажут о ходе реализации реновации и объяснят, как в столице осуществляется градостроительное планирование. Такой формат помогает сделать общение с жителями открытым и предметным», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Приемы в Общественном штабе осуществляются с 09:00 до 20:00 часов по предварительной записи по телефону +7 (495) 548-20-80 в будние дни, либо по предварительной записи на площадке штаба.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал увеличить темпы реализации реновации вдвое и сообщил, что в Москве жители 18 домов в Северном Тушине по программе переедут в новые квартиры.
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