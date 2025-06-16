Овчинский: В Гольянове с начала реновации расселили 17 старых домов

В столичном районе Гольяново с начала реализации программы реновации расселили 17 старых домов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что полностью расселенные дома будут демонтированы, и на освобожденных местах в рамках программы реновации возведут новостройки с соответствующей инфраструктурой.

«Переселение жителей в районе Гольяново началось в 2021 году с новостройки на Щелковском шоссе. Сегодня количество ЖК достигло четырех. Всего по программе реновации в Гольянове расселят 101 дом, новые квартиры получат примерно 25,3 тысячи москвичей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Чиновник напомнил, что для комфортного переезда москвичей в рамках программы реновации город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобили для перевозки вещей от сервиса «Помощь в переезде».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в программу реновации включили еще свыше 130 площадок для строительства домов.