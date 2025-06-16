Овчинский: В Гольянове с начала реновации расселили 17 старых домов
В столичном районе Гольяново с начала реализации программы реновации расселили 17 старых домов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он подчеркнул, что полностью расселенные дома будут демонтированы, и на освобожденных местах в рамках программы реновации возведут новостройки с соответствующей инфраструктурой.
«Переселение жителей в районе Гольяново началось в 2021 году с новостройки на Щелковском шоссе. Сегодня количество ЖК достигло четырех. Всего по программе реновации в Гольянове расселят 101 дом, новые квартиры получат примерно 25,3 тысячи москвичей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Чиновник напомнил, что для комфортного переезда москвичей в рамках программы реновации город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобили для перевозки вещей от сервиса «Помощь в переезде».
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в программу реновации включили еще свыше 130 площадок для строительства домов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ
- В ОАЭ запустили вывозные рейсы для российских граждан
- Армия России ударила по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ
- Опрос: Россияне плачут в разы реже американцев
- СМИ: Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
- Патриарх Кирилл: Следует гнать прочь призывающих на борьбу с российскими мусульманами
- В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
- В Белгороде предложили приостановить восстановление домов жителей, покинувших РФ
- Фильм «На деревню дедушке» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
- Пушилин: Армия России готовит плацдарм для освобождения Красноармейска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru