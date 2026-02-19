Овчинский: В Филимонковском районе построили дом по реновации

В районе Филимонковский Новомосковского административного округа Москвы завершилось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка расположилась по адресу: улица Никитина, дом 9, корпуса 1 и 2. Общая площадь здания превышает 45 тысяч квадратных метров.

«В нем 498 квартир, пять из которых адаптированы для маломобильных граждан. На первых этажах предусмотрели размещение объектов инфраструктуры, а на придомовой территории провели комплексное благоустройство: высадили деревья и кустарники, оборудовали две детских и одну спортивную площадки, две зоны тихого отдыха. Рядом расположены остановки общественного транспорта, откуда жители быстро смогут добраться до станции метро “Филатов Луг”. В пешей доступности есть детские сады и школы, медицинские учреждения, торговые центры», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для удобства жильцов установлено 16 лифтов, а также создана безбарьерная среда: на пути от двора до квартиры отсутствуют высокие пороги, ступени и узкие проходы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.

