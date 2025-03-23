Овчинский: В ЕКЦ определили самый популярный запрос застройщиков

Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Градостроительного комплекса Москвы определили самый популярный запрос среди застройщиков по градостроительным процедурам. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, им оказался вопрос внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Всего с начала 2025 года за консультацией на эту тему уже обратились примерно 150 раз.

«За все время работы специалисты ЕКЦ провели свыше 3,3 тысяч консультаций по этой теме. Для получения услуги заявителю нужно знать кадастровый номер или адрес участка. В ходе консультации специалисты ЕКЦ проверяют земельный участок на наличие возможных ограничений, уточняют предельно допустимую высотность и плотность застройки на участке», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

При этом он добавил, что для выбора цели внесения изменений в ПЗЗ нужно знать, какие параметры будут затронуты. Так, речь может идти об изменении границ территориальных зон и подзон, размеров земельных участков и допустимых параметров строительства.

К тому же может быть изменен вид допустимого использования земельных участков и зданий, либо показатель доступности объектов коммунальной, транспортной и социальной нфраструктуры.