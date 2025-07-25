Овчинский: В Дубровском проезде по проекту КРТ построят жилье по реновации

В Юго-Восточном административном округе Москвы в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) возведут жилые дома по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.



«Общая площадь квартир в новостройках составит ориентировочно 66,4 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 2,4 тысячи москвичей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Как добавил Овчинский, на территории также построят поликлинику. Застройщик реализует проект за шесть лет.



В непосредственной близости от этого участка уже расположена школа, детский сад и магазины. Среди прочего в пешей доступности также находятся станции метро «Крестьянская Застава» и «Пролетарская».



Программа КРТ позволяет возводить многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в столице прорабатывают и реализуют 336 подобных проектов. Работы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее он сообщил о пятилетии программы КРТ в городе.

