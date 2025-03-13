Овчинский: В Донском районе Москвы откроется «Место встречи Алмаз»
В Донском районе Москвы завершается реконструкция здания будущего многофункционального районного центра «Место встречи Алмаз», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, открыть «Место встречи Алмаз» на улице Шаболовка планируется в первом квартале этого года. В здании площадью 5,5 тысячи квадратных метров откроются магазины, фудхолл, фитнес-центр и пространства для кафе и ресторанов.
«В 2024 году девелопер уже открыл шесть новых районных центров в разных районах столицы, а в 2025 году планирует открыть еще четыре здания. «Место встречи Алмаз» станет 24-м объектом сети», – отметил Овчинский.
Центр возведен в соответствии с международными экологическими стандартами. Также в здании организована безбарьерная среда для маломобильных граждан. Девелопер ADG group, занимающийся строительством районного центра, сохранил не только название прежнего здания, но и воссоздал оригинальную вывеску.
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