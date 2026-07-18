Овчинский: В доме по программе реновации на севере Москвы возвели монолитные конструкции

Строительство жилого комплекса общей площадью более 35 тысяч квадратных метров ведется в московском районе Марьина Роща. Дом возводится по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство осуществляется по адресу: улица Анненская, участок 9. Ранее там располагались дома старого жилого фонда, жители которых были переселены в соответствии с программой реновации.

«Новый жилой комплекс на Анненской улице рассчитан на 380 квартир площадью более 23 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрены три секции переменной этажности, подземный паркинг и благоустроенный двор. Сейчас на площадке завершаются работы по строительству внешних стен и внутренних перегородок, а монолит готов на сто процентов. Также продолжается устройство инженерных сетей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Фасады здания оформят в белом и светло-сером цветах со вставками медно-коричневого оттенка. Для облицовки будут использованы керамическая плитка и металлокассеты. Корзины для кондиционеров будут окрашены в тон фасада, чтобы сделать их визуально незаметными. Первый этаж отделают бетонной плиткой графитово-серого цвета с объемной кладкой.

Отмечается, что двор будет дополнительно защищен от шума с автодороги специальным экраном. Придомовую территорию благоустроят: озеленят, установят детскую и спортивную площадки, зоны для отдыха.

В непосредственной близости от объекта расположены объекты социальной и бытовой инфраструктуры, культурные учреждения. Жилой комплекс расположен рядом с метро «Марьина Роща» и станциями Марьина Роща МЦД-2 и МЦД-4.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о переселении жителей из трех ветхих домов в новую новостройку по реновации в Щербинке.

Программа реновации запущена в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов. По поручению Собянина темпы реализации программы были удвоены.

Вся актуальная информация о программе реновации размещена на портале mos.ru. Высокие темпы жилищного строительства в Москве соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

