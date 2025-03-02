Овчинский: В Дмитровском районе для соцпредприятий используются 45 нежилых помещений
В Москве в Дмитровском районе в рамках программы реновации на первых этажах новостроек используются 45 помещений, в которых открылись объекты социально-бытовой инфраструктуры. Об этом рассказал министр правительстваМосквы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, теперь там функционируют 14 объектов по предоставлению бытовых услуг и девять по розничной торговле.
«Еще по семь пунктов выдачи и точек общепита. Также в нежилых помещениях функционируют оптика, аптеки и школа театрального искусства. Размещение этих предприятий способствует развитию частного предпринимательства и созданию новых рабочих мест», - сказал Овчинский.
Он также заметил, что для создания комфортной и функциональной городской среды жителям района предоставляются улучшенные условия для повседневной жизнии ведения бизнеса.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об итогах реализации программы реновации за 2024 год.
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