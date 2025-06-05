Овчинский: В Бутырском районе обустроят общественное пространство у бизнес-центра

Территория у бизнес-парка в Бутырском районе вышла на финальный этап благоустройства. Девелопер проекта, компания PIONEER обещает создать «зеленые кабинеты» в районе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Общественная зона площадью 10 тысяч квадратных метров на территории бизнес-парка OSTANKINO будет доступна всем жителям. Здесь разместится центральная площадь для проведения мероприятий, «зеленые кабинеты» для работы на свежем воздухе, площадки для занятий спортом и отдыха. Уличные коворкинги оборудуют столами с высокими стульями в тени деревьев, для неформального общения создадут зоны с небольшими садами, где установят уличные шезлонги, гамаки, а также беседки с настилами из лиственницы и качели-коконы», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, окончательно открытие новой зоны произойдет в этом году, одновременно с завершением строительства шестого корпуса бизнес-парка.

Новое пространство будет расположено всего лишь в одной минуте ходьбы от станции метро «Бутырская». В нем оборудуют площадки и столы для игры в шахматы и пинг-понг, а также фотозону с открывающимся видом на Останкинскую телебашню, которая будет украшена зеркальными стелами из нержавеющей стали.

Отдельно появится зеленая зона с лиственными и хвойными породами деревьев, кустарниками, островами из злаков и многолетников. В районе также уложат пешеходные дорожки из террасной доски, окатанной гальки и натурального камня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о проекте благоустройства парка на территории спортивного комплекса «Лужники».

