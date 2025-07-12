Овчинский: В Бутырском районе Москвы инвестор обустроит общественные пространства с арт-объектами

На северо-востоке столицы в Бутырском районе в рамках строительства нового жилого квартала появятся доступные общественные пространства с арт-объектами и фонтанами. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, монолитно-кирпичный объект возводят в Огородном проезде в пешей доступности от станций метро «Тимирязевская» и «Фонвизинская». Чиновник подчеркнул, что участок займет площадь примерно 0,9 Га.

«Главной точкой притяжения станет центральная площадь между домами в Огородном проезде и на Валаамской улице. На площади разместят тенистые зоны отдыха. Там планируется проводить праздники и ярмарки», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что рядом с ТЦ внутри квартала обустроят эспланаду с местами для отдыха, к которой будет выходить бульвар в Огородном проезде с деревьями-старожилами.

Проект реализует девелопер «Брусника» в рамках строительства ЖК «МОНС». Общая площадь застройки составит более 220 тысяч квадратных метров. Окончание строительства запланировано на 2028 год.