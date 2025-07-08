Овчинский: В Бескудниковском районе появился ЖК по программе реновации

Жилой комплекс по программе реновации построили в Бескудниковском районе столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Общая площадь ЖК на Дмитровском шоссе превышает 25 тысяч квадратных метров. В новостройке расположились 216 квартир, площадь которых составляет порядка 12,6 тысячи квадратных метров. Шесть квартир адаптированы под маломобильных граждан.

«Дом возведен в районе с качественной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Рядом расположен Орловский сад, а у станции метро “Селигерская”, до которой можно дойти за пять минут, – парк имени Святослава Федорова, где есть детские и спортивные площадки, беседки, прогулочные и велосипедные дорожки. Помимо этого, поблизости находятся общеобразовательная школа и детская школа искусств имени И.С. Баха», приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Жилой комплекс включает в себя шесть секций переменной этажности. В новостройке 10 лифтов, комнаты для консьержей, а также помещения, в которых можно хранить велосипеды и коляски. Прилегающая к ЖК территория была благоустроена и озеленена. На придомовой территории высадили кустарники и деревья, были созданы зоны отдыха, а также детская и спортивная площадка. Кроме того, были установлены камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

На первых нежилых этажах смогут открыться различные объекты социально-бытовой инфраструктуры, например, аптеки, частные клиники и досуговые центры для детей.

Программа реновации заработала в Москве в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 старых домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году владельцами нового жилья по реновации стали 18 тысяч москвичей.

