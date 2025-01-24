Овчинский: В Бескудниковском районе построили дом по программе реновации

Новый ЖК по программе реновации закончили на севере Москвы по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 50/1, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Речь идет о новостройке из четырех секций переменной этажности. Общая площадь комплекса - 22 тысячи квадратных метров.

В новом ЖК предусмотрено 186 квартир, установлено семь лифтов грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов.

«В подъездах оборудованы комнаты для консьержей и колясочные, а на первых этажах – помещения, где откроются объекты социально-бытового назначения. Для удобства жителей в пешей доступности находятся станции «Яхромская» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро, а также парк «Ангарские пруды», поликлиники, учебные заведения, кафе и магазины», – отметил он.

Овчинский уточнил, что на придомовой территории создали детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, также обустроена зона отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок, которые находятся в пяти районах трех административных округов Москвы.

Собянин утвердил программу реновации в августе 2017 года. Она затронет около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации можно узнать на портале mos.ru.

