Овчинский: В Басманном районе Москвы появится новый бизнес-центр

В Басманном районе столицы девелопер собирается возвести современный бизнес-центр класса А, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, многофункциональный бизнес-центр площадью около 60 тысяч квадратных метров появится в рамках строительства офисно-культурного кластера «K-CITY». Его построят в 500 метрах от станции метро «Бауманская» и в минуте от ТТК на улице Бауманская, дом 11, строения 6, 7. Строительство здания в рамках первого этапа проекта планируется завершить в 2028 году, добавил руководитель ведомства.

«В здании площадью свыше 22,5 тысяч квадратных метров спроектировано 18 этажей, где разместят 100 офисных помещений площадью от 33 до 716 квадратных метров. В бизнес-центре будет сформировано около 1,2 тысячи рабочих мест», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Отмечается,что на двух первых этажах планируют открыть помещения под магазины, кафе и столовую. На крыше бизнес-центра создадут функциональное пространство для сотрудников, где разместят панорамный амфитеатр, смотровую площадку, коворкинг-зону и место для занятий йогой.

Между этажами установят семь скоростных лифтов, а в лобби площадью 215 квадратных метров обустроят зону ресепшен. При этом на двух подземных этажах откроют двухуровневую парковку. Прилегающую к бизнес-центру территорию также благоустроят. Там проведут комплексное озеленение и создадут общественное пространство для отдыха.