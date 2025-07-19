Овчинский: В Басманном районе Москвы появится деловой центр в рамках КРТ
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на Верхней Сыромятнической улице в Басманном районе столицы будет построен общественно-деловой центр, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Проект КРТ предусматривает реорганизацию участка площадью 0,93 гектара. Тут планируется возвести здание общественно-делового центра, в котором могут разместиться офисы, магазины, фитнес-клубы. Инвестиции в развитие площадки составят 15,3 миллиарда рублей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Участок, на котором появится новое здание, расположен неподалеку от станций метро «Курская» и «Чкаловская».
В Департаменте градостроительной политики города Москвы добавили, что по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru