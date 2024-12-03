Овчинский: В Бабушкинском районе строится дом по реновации на 408 квартир

На северо-востоке Москвы ведется строительство новостройки на 408 квартир для переселения горожан в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Восьмисекционный дом переменной этажности строится в Бабушкинском районе. На сегодня уже завершен монтаж монолитных конструкций, ведется кладка наружных и внутренних стен. В новостройке предусмотрено 408 квартир площадью более 23 тысяч квадратных метров», - отметил он.

По его словам, пешком от новостройки можно добраться до метро «Свиблово», рядом также расположены школы, детсады, магазины и другие необходимые объекты. Всего в восьми секциях дома предусмотрено 16 лифтов, а территория вокруг здания будет включать детскую площадку и зону отдыха для всех жителей.

Программа реновации действует в столице с 2017 года, только за прошлый год 59 домов были переданы для переселения. Мэр города Сергей Собянин ранее распорядился удвоить темпы реализации программы. В целом столица признана лидером среди регионов по темпам строительства. За пять лет объем строительства жилья в городе вырос в два раза.

