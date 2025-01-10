Овчинский: В Алтуфьеве появилась первая новостройка по реновации

В Алтуфьевском районе Москвы завершено строительство первой новостройки по программе реновации, площадь которой превысила 245 тысяч кв.м., сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики, в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Завершено строительство первого и одного из самых крупных жилых комплексов по программе реновации в Алтуфьевском районе столицы. В новостройке предусмотрено 1373 квартиры общей площадью свыше 76,8 тысяч кв.м.», - сказал Овчинский.

По его словам, новый дом находится в пешей доступности от метро «Отрадное» и платформы Дегунино МЦД. Рядом с новостройкой оборудованы три зоны отдыха, а также по три детские и спортивные площадки.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, выступая перед депутатами Мосгордумы, что программа реновации жилья будет выполнена к 2032 году. Эта программа была утверждена в августе 2017 года и предполагает расселение более 5 тысяч домов.

