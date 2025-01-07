Овчинский: В 2024 году в Москве построили и обновили 14 объектов культуры
С начала прошлого года в столице возвели восемь объектов культуры, в том числе два музейных комплекса и четыре культурно-просветительских центра, а также реконструировали еще шесть зданий культурно-досугового назначения. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Большая часть культурных комплексов и центров была обновлена и создана на средства инвесторов. По словам Овчинского, большое внимание в Москве уделяется созданию социальной инфраструктуры, в том числе досугового и культурно-просветительского назначения. В 2024 году, указал он, построили музей искусств на бульваре Братьев Весниных в Даниловском районе площадью 13,8 тысячи «квадратов». Также была закончена масштабная реконструкция шести советских кинотеатров.
«Они стали современными многофункциональными центрами сети “Место встречи”», – отметил Овчинский.
Кроме того, в прошлом году был построен музейный комплекс «Всероссийское музейное объединение “Государственная Третьяковская галерея”» на Кадашевской набережной площадью свыше 35 тысяч квадратных метров и открыт монумент Михаилу Ульянову в парке «Михайловский сад».
Ряд зданий адаптируются к современному использованию на средства частных инвесторов. В частности, в прошлом году провели реконструкцию здания творческой мастерской для размещения мастерской балетной школы в Центральном административном округе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бен Аффлек и Дженнифер Лопес достигли соглашения о разводе
- В Анапе и Темрюкском районе вывезли 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта
- В немецком Римбахе мужчина ворвался в банк и взял заложника
- В Киеве заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться на Украину
- Сборы фильма «Елки 11» превысили 1 млрд рублей
- В Китае выделили $14 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Тибету
- Лукашенко заявил, что не держится за власть
- Дожди затопили Мекку и Медину в Саудовской Аравии
- СМИ: В Москве ограбили квартиру певицы Юлии Паршуты
- Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 95
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru