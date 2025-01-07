Овчинский: В 2024 году в Москве построили и обновили 14 объектов культуры

С начала прошлого года в столице возвели восемь объектов культуры, в том числе два музейных комплекса и четыре культурно-просветительских центра, а также реконструировали еще шесть зданий культурно-досугового назначения. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Большая часть культурных комплексов и центров была обновлена и создана на средства инвесторов. По словам Овчинского, большое внимание в Москве уделяется созданию социальной инфраструктуры, в том числе досугового и культурно-просветительского назначения. В 2024 году, указал он, построили музей искусств на бульваре Братьев Весниных в Даниловском районе площадью 13,8 тысячи «квадратов». Также была закончена масштабная реконструкция шести советских кинотеатров.



«Они стали современными многофункциональными центрами сети “Место встречи”», – отметил Овчинский.



Кроме того, в прошлом году был построен музейный комплекс «Всероссийское музейное объединение “Государственная Третьяковская галерея”» на Кадашевской набережной площадью свыше 35 тысяч квадратных метров и открыт монумент Михаилу Ульянову в парке «Михайловский сад».



Ряд зданий адаптируются к современному использованию на средства частных инвесторов. В частности, в прошлом году провели реконструкцию здания творческой мастерской для размещения мастерской балетной школы в Центральном административном округе.

