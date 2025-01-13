Овчинский: В 2024 году в ЕКЦ провели свыше 680 консультаций для застройщиков

В прошлом году в Москве сотрудники Единого контактного центра (ЕКЦ) провели свыше 680 консультаций для застройщиков. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, среди наиболее востребованных услуг у застройщиков — «Подготовка и выдача планов земельных участков», «Уведомление о планируемом строительстве ИЖС и садового дома» и иные.

«87% от общего числа обращений по заполнению портальных форм поступило по телефону, остальные — по электронной почте департамента», - сообщил Овчинский.

Он напомнил, что во время консультаций специалисты обычно помогают застройщикам заполнять заявления на получение госуслуг на портале «Мos.ru», объясняют, как выбрать цель и осуществить расчет предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов.

При этом отмечается, что, если у застройщиков возникают трудности с подачей электронного заявления, они могут обратиться в ЕКЦ. Обработка одного обращения в центре составляет примерно пять минут, но при пошаговом заполнении анкеты на портале время может увеличиться до 15 минут.