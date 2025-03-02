Овчинский: В 2024 году свыше 11 тысяч семей воспользовались помощью города при переезде
В прошлом году в рамках программы реновации в новые квартиры переехали свыше 15 тысяч семей, более 11 тысяч из которых воспользовались сервисом бесплатных услуг «Помощь в переезде». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он напомнил, что этим сервисом могут воспользоваться все москвичи, заключившие договор на новое жилье по программе реновации.
«Город постоянно улучшает сервисы для участников программы реновации. Последнее цифровое обновление — это единая сетка записи на услуги центров информирования по переселению. На них можно записаться в самих центрах и через портал "Мos.ru"», - добавил Овчинский.
По его словам, воспользоваться сервисом «Помощь в переезде» можно онлайн. Для этого необходимо оставить заявку на портале «Мos.ru» или в центрах информирования по переселению. Они расположены на первых этажах новостроек.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил об итогах реализации программы реновации в 2024 году.
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