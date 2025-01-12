Овчинский: В 2024 году павильон «Макет Москвы» посетили более 430 тысяч человек
Павильон «Макет Москвы» является одним из самых популярных на территории ВДНХ, за прошлый год его посетили более 430 тысяч жителей и гостей столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Павильон начал работу в октябре 2017 года при участии мэра Москвы Сергея Собянина. За время работы его посетили более двух миллионов человек. Уникальный макет столицы привлекает внимание своей детализацией и позволяет увидеть город в миниатюре. По словам Овчинского, к макету растет интерес со стороны студентов и школьников. За 2024 год его посетили порядка 263 тысяч учащихся из более чем 800 учебных заведений. Кроме того, выросло количество иностранных туристов.
«За год ознакомиться с выставкой приехали почти 67 тысяч гостей из более чем 60 стран мира, в том числе Белоруссии, Китая, Индии и других», – отметил Овчинский.
Макет Москвы является популярным местом для посещения на территории ВДНХ официальными делегациями. За год здесь побывали 612 делегаций, в том числе 177 зарубежных. Для гостей в составе организованных групп каждый день проводят экскурсии.
Кроме того, в прошлом году в павильоне «Макет Москвы» разработали два светотехнических шоу и показали свыше четырех тысяч представлений, выпустили и распространили четыре номера журнала «Макет Москвы», провели семь тематических фотовыставок и более 305 интерактивных викторин, в которых поучаствовали свыше пяти тысяч человек. За победу в викторине более двух тысяч победителей получили памятные призы.
Павильон регулярно участвует в реализации столичных мероприятий. За последний год в его стенах провели 19 мероприятий, в том числе День строителя, День города и Всемирный день туризма. Посетителям выставки прошедший год запомнился возможностью облететь макет на виртуальном вертолете с помощью VR-аттракциона. За год работы аттракцион привлек свыше 38 тысяч гостей. Посетить павильон можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
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