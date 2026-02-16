Овчинский: Утверждена архитектура бизнес-центра на Ходынском поле
Согласовано архитектурно-градостроительное решение бизнес-центра, который будет построен на Ленинградском проспекте. Проект включает две башни в 43 и 33 этажа, объединенные пятиэтажным стилобатом. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«Деловой центр составят две разновысотные башни, объединенные многоуровневым общественным стилобатом, что позволит сосредоточить деловую, сервисную и общественную активность в пределах одного городского узла. Криволинейный фасад стилобата сформирует выразительную линию, усилив связь интерьеров с городским пространством, и создаст комфортный масштаб для пешехода», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Комплекс будет формировать заметный силуэт в перспективе магистрали. Архитектурный образ бизнес-центра «Поле» будет построен на контрасте вертикали и пластичной горизонтали, образуя многоуровневую структуру. Фасад решен на стоечно-ригельной системе с использованием двухкамерных стеклопакетов, алюминиевых ламелей и кассет светлого тона. Нижние этажи будут прозрачными и визуально максимально открытыми. На стилобате расположится парк, удобный для организации встреч, работы и отдыха. Зонирование позволит разместить там коворкинг, места для ланчей и занятий йогой, настольным теннисом и другими видами активности, которые будут востребованы у жителей района и всего округа. Похожие пространства открываются и на первых этажах домов по программе реновации. На севере Москвы в программу вошли 515 домов в 13 районах округа, причем 9 из них – в Хорошёвском районе.
В наземных этажах стилобата появится торговый центр, супермаркет, рестораны, кафе и фудкорт, а также медицинский центр. В подземной части комплекса разместится крупный подземный паркинг.
