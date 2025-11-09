Овчинский: У станции метро «Кантемировская» появились две новостройки по реновации
В сентябре в столичном районе Царицыно завершилось возведение двух многоквартирных домов в рамках программы реновации. Общая площадь новостроек превысила 43 тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Жилые комплексы разместились на Кантемировской улице. В совокупности они включают 832 квартиры, чья суммарная площадь составляет более 27 тысяч квадратных метров. Среди них 13 квартир специально адаптированы для маломобильных жителей: их отличает увеличенная ширина коридоров и дверных проёмов, а также наличие специальных поручней в санузлах.
Прилегающая к домам территория благоустроена. Во дворах появились три детские и две спортивные площадки, обустроено семь зон для отдыха. Проведены работы по озеленению, смонтировано энергоэффективное освещение.
«Оба дома расположены в районе со сложившейся инфраструктурой – в двух минутах ходьбы находится станция метро "Кантемировская", также высокую транспортную доступность обеспечивает рядом пролегающий Пролетарский проспект», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На первых этажах ранее построенных зданий успешно функционируют магазины, парикмахерские, аптеки и салоны красоты. В свежепостроенных домах также предусмотрены помещения для социально‑бытовых предприятий — они имеют отдельные входы и автономные инженерные системы, изолированные от жилой части.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что дома, возведённые в рамках реновации, позволяют экономить до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажными домами.
Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, охватывает порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы её реализации. Подробная информация о программе, включая сведения о квартирах и домах, размещена на портале mos.ru.
