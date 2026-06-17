Овчинский: Цифровой контроль за строительными отходами упростят в Москве
Обновленные правила обращения с отходами строительства и сноса (ОССиГ) вступают в силу с 1 июля. Будут упрощены процессы для бизнеса и усилен контроль за перемещением и утилизацией отходов. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
В системе работы с ОССиГ основные процессы полностью переводятся в цифровой формат и автоматизируются. Так, при отправке самосвала в рейс будут автоматически формироваться разрешения на перемещение отходов, что ускорит его оформление и снизит риск ошибок. С переходом на новую модель отменяется действие разрешений, которые были выданы ранее.
«Москва последовательно выстраивает современную цифровую систему контроля за обращением строительных отходов, где все процессы становятся максимально прозрачными и управляемыми. Новый подход позволит участникам рынка значительно сократить время на оформление документов и снизить административную нагрузку, а городу в режиме реального времени видеть всю цепочку движения отходов – от строительной площадки до объекта переработки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Это особенно важно для Москвы с ее колоссальными объемами строительства, а применение цифровых механизмов помогает в том числе в формировании более экологичного и технологичного рынка обращения с ОССиГ.
Только по программе реновации в 2025 году были введены рекордные 119 домов суммарной жилой площадью 2,3 млн квадратных метров (свыше 35 тысяч квартир).
Наиболее существенным нововведением стало автоматическое получение данных о договорах и расчетах в сфере обращения с ОССиГ через внешние информационные системы. Можно увидеть как физическую перевозку, так и экономическую сторону процессов, что повышает доверие между участниками рынка и снижает вероятность серых схем.
Также в отрасли развивается цифровая платформа для контроля транспортировки ОССиГ «Тринити». В одном цифровом пространстве будут объединены объекты переработки отходов, перевозчики и строительные компании. Это позволит ускорить проведение взаиморасчетов, планирование логистики, оформление договоров и поиск исполнителей.
Будет выполняться автоматический учет требований города к утилизации и перевозке отходов. Число ручных операций будет сокращено, процессы взаимодействия ускорятся, а работа отрасли станет более удобной и предсказуемой и удобной для предпринимателей.
Каждый год водители самосвалов выполняют более миллиона рейсов, в транспортировке отдохов задействованы тысячи строительных площадок и единиц техники. Цифровая система объединяет свыше 3800 предпринимателей и компаний.
Внедрение новых механизмов отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
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