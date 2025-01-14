Овчинский: Три дома по программе реновации построили в районе Царицыно

Новые жилые комплексы на улицах Бехтерева, Каспийской и Ереванской (район Царицыно, ЮАО) суммарной площадь более 43 тысяч «квадратов» построили в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



По словам главы департамента, несколько квартир приспособлены для маломобильных москвичей. Во всех домах выполнена улучшенная отделка, отвечающая столичным стандартам реновации. Новые дома построены в сложившейся городской застройке, район отличается хорошей транспортной доступностью и качественной инфраструктурой. Поблизости находятся станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метро и МЦД-2.



Кроме того, строители благоустроили и озеленили прилегающие территории, построили зоны отдыха для горожан, спортивные и детские площадки.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

