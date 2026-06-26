Овчинский: Тематическую программу ко Дню молодежи подготовили на ВДНХ

Празднование Дня молодежи пройдет в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 27 июня. Посетителей ждет тематическая программа с интерактивными экскурсиями, викторинами и светотехническими шоу, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«День молодежи – это праздник энергии, творчества и стремления к новым достижениям. Павильон «Макет Москвы» предлагает посетителям не только интересно провести время, но и узнать больше о столице, ее истории и перспективах развития. Интерактивный формат мероприятий помогает вовлечь молодое поколение в изучение города и его архитектурного наследия», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Посетители смогут совершить обзорные прогулки по макету Москвы. В рамках экскурсий участники погрузятся в историю города, узнают о его трансформации, значимых архитектурных объектах и современных градостроительных инициативах, представленных в экспозиции. Экскурсии будут проводиться в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.

Экскурсии завершатся интерактивными играми-викторинами, где гости смогут проверить свои знания об истории, достопримечательностях и любопытных фактах из жизни Москвы. Викторины запланированы на 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 москвичей и гостей города порадует танцевальное шоу-игра от хобби-клуба «Городские Каникулы». С 11:00 до 19:30 каждые полчаса в павильоне также будут транслироваться светотехнические шоу с видами столицы.

Подробное расписание и режим работы павильона доступны на его официальном сайте. Вход на все мероприятия свободный.

Московский фонд реновации жилой застройки стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России по итогам 2025 года. За прошлый год в столице ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.

