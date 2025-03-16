Овчинский: Свыше 90 семей воспользовались маткапиталом при переселении по программе реновации
В рамках программы реновации 92 семьи, заключив договор с Фондом реновации, на покупку допплощади использовали маткапитал, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он рассказал, что за все время реализации программы реновации свыше 2,3 тысяч москвичей воспользовались возможностью по дополнительному улучшению жилищных условий.
«Участники программы взамен равнозначной квартиры могут на выгодных условиях приобрести квартиры большей площади. Если житель принял решение увеличить жилую площадь, он может воспользоваться маткапиталом. Ему также предоставляется скидка в 10%», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Отмечается, что право на докупку жилья сохраняется за собственником в течение двух лет с момента регистрации права собственности на новую квартиру. Однако общая площадь приобретаемого жилья не может превышать 100 квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru